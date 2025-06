Trump | l' Iran ha due settimane di tempo

L'ex presidente Donald Trump ha lanciato un avvertimento deciso: l'Iran potrebbe disporre di un'arma nucleare entro due settimane, sottolineando la gravità della minaccia e criticando le valutazioni di Tulsi Gabbard. Con questa tempistica stringente, lascia intendere che il tempo a disposizione per un intervento militare si stia quasi esaurendo. L'Europa, secondo lui, non potrà più intervenire efficacemente in questa delicata crisi con Teheran, che si avvicina a un punto di svolta.

22.01 Trump pensa che l'Iran sia a settimane o mesi dalla bomba atomica e ha detto che la capa degli 007 Usa Tulsi Gabbard "sbaglia" sull'intelligence relativa alla distanza che separa Teheran dall' arma nucleare. Per questo ha ribadito che il termine "massimo",prima di un intervento militarea,affinché l'Iran prenda una decisione è "di due settimane". "L'Europa non potrà aiutare" nell'attuale crisi con Teheran", ha poi aggiunto riferendosi all'incontro a Ginevra tra i rappresentanti Ue e quelli dell'Iran. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: iran - settimane - trump - tempo

Trump: «Iran, notevoli possibilità di negoziare. Deciderò se intervenire entro due settimane». Teheran colpisce un ospedale - Le tensioni tra Trump e Iran si intensificano, con segnali di possibili negoziati o escalation militare entro due settimane.

E' difficile chiedere a Israele di fermate gli attacchi in Iran: lo ha detto Donald Trump ai reporter. «Due settimane è il tempo massimo per prendere una decisione sull'Iran. L'ultima cosa da fare è mandare truppe di terra» Vai su Facebook

Dai dazi all’Iran, perché “due settimane” sono l'unità di tempo preferita da Trump Vai su X

Dai dazi all’Iran, perché “due settimane” sono l'unità di tempo preferita da Trump; Perché Trump ha rimandato la decisione sull’Iran; Trump prende tempo sull’Iran, ma rafforza il dispositivo militare.

Trump, due settimane tempo massimo per decisione su Iran - Due settimane è il tempo "massimo" per prendere una decisione sull'Iran: lo ha detto Donald Trump ai reporter al suo arrivo nel New Jersey. Come scrive msn.com

Iran, Netanyahu: "Avanti con o senza Trump, raggiungeremo gli impianti nucleari" - Il programma nucleare iraniano sarà fermato "con o senza Trump". Segnala iltempo.it