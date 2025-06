Trump | Iran notevoli possibilità di negoziare Deciderò se intervenire entro due settimane Teheran colpisce un ospedale

Le tensioni tra Trump e Iran si intensificano, con segnali di possibili negoziati o escalation militare entro due settimane. Intanto, Teheran ha colpito un ospedale, svelando una crisi umanitaria che rischia di esplodere. Il recente attacco al Soroka Medical Center di Beersheba sottolinea la fragilità di una regione già martoriata: ora, il mondo osserva attentamente, chiedendosi quale sarà il prossimo passo. La posta in gioco è altissima.

Un missile ha sventrato il vecchio reparto chirurgico del Soroka Medical Center di Beersheba. Era stato evacuato mercoledì sera, dopo un?allerta dell?intelligence. Giovedì. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump: «Iran, notevoli possibilità di negoziare. Deciderò se intervenire entro due settimane». Teheran colpisce un ospedale

In questa notizia si parla di: trump - iran - notevoli - possibilitÃ

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

Iran, Marco Travaglio contro il cambio di regime: "Trump schizofrenico, è rimorchio di Netanyahu" - facebook.com Vai su Facebook

Vincenzo Iraniano (@soralhellas) Vai su X

Trump: «Iran, notevoli possibilità di negoziare. Deciderò se intervenire entro due settimane». Teheran colpisc; Guerra Israele-Iran, Trump: «Iran, notevoli possibilità di negoziare. Deciderò se intervenire entro due settim; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie.