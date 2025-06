Trump i giudici mi danno ragione su soldati a Los Angeles

In un ritorno di fiamma che scuote la scena politica, Donald Trump celebra una grande vittoria legale sulla questione dei soldati a Los Angeles. La corte d'appello ha ribaltato la decisione precedente, riaffermando il potere fondamentale del presidente di schierare la Guardia Nazionale. Una vittoria che mette in discussione l'incompetenza di Gavin Newsom e rafforza la posizione di Trump come comandante in capo. La battaglia legale prosegue, ma questa sentenza segna un punto a favore della sua autorità costituzionale.

"Grande vittoria nella corte d'appello sul potere fondamentale del presidente di schierare la Guardia Nazionale! I giudici si sono ovviamente resi conto che Gavin Newscum è incompetente e impreparato". Lo scrive Donald Trump su Truth dopo che una corte d'appello ha ribaltato la decisione di un giudice di grado inferiore, secondo cui il commander in chief aveva agito illegalmente quando aveva attivato i soldati, nonostante l'opposizione del governatore democratico. "E' un'ottima decisione per il nostro Paese e continueremo a proteggere e difendere gli americani rispettosi della legge", ha aggiunto il presidente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, i giudici mi danno ragione su soldati a Los Angeles

