Trump ferma l’attacco all’Iran dopo una chiamata di Putin | Non è il tuo momento - ESCLUSIVA

In un colpo di scena senza precedenti, Trump stava per ordinare un attacco all’Iran, quando Putin ha fatto scattare una mossa decisiva: un patto segreto che ha fermato tutto. La calma in Medio Oriente si è instaurata, almeno per ora, grazie a un'intesa poco pubblicizzata. Ma cosa succederà ora? La pace fragile potrebbe durare o nascondere insidie future. Scopriamo i dettagli esclusivi di questa intricata operazione diplomatica.

Il tycoon era pronto a colpire. Ma il leader del Cremlino gli ha offerto un patto segreto: calma in Medio Oriente in cambio di libertà d’azione altrove. Così la guerra è stata congelata — per ora Era tutto pronto. Gli aerei in volo, i Tomahawk armati, le navi USA in posizione nel Golfo Persic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Trump ferma l’attacco all’Iran dopo una chiamata di Putin: “Non è il tuo momento” - ESCLUSIVA

In questa notizia si parla di: trump - ferma - attacco - iran

Israele, parenti ostaggi a Trump: “Netanyahu mente, ferma la guerra” - Il conflitto in Israele riemerge con urgenza, mentre i familiari di ostaggi si rivolgono a Trump, accusando Netanyahu di menzogne.

"Non so se attacco l'Iran". Donald Trump risponde alle domande dei media sulla guerra tra Iran e Israele. La Juventus, ospite alla Casa Bianca, ascolta le parole del presidente degli Stati Uniti sulla crisi che monopolizza l'attenzione a livello mondiale. La Juv Vai su Facebook

The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: il rally sfuma con parole Powell su inflazione Fed: tassi fermi, attesi ancora due tagli nel 2025 Trump: Powell? Uno "stupido" Trump vago su attacco Usa contro Iran Vai su X

Israele-Iran, Trump valuta di entrare in guerra: oltre un'ora di riunione con i consiglieri. Macron: Errore tentare un cambio di regime; Nuovi raid di Israele sull’Iran. Trump prepara l’attacco ma «concede tempo a Teheran» ·; Nyt, Trump ferma attacco Israele a siti nucleari Iran.

Iran, Trump: "Decisione su attacco entro 15 giorni, si può negoziare" - Al termine di una giornata che ha visto violenti attacchi incrociati tra Israele e Teheran, Donald Trump ha 'congelato' momentaneamente la ... Secondo msn.com

Attacco Usa all'Iran, i piani e i dubbi: le super bombe su Fordow e l'incubo di dover mandare forze speciali a «finire la missione» - L'opzione preferita dalla Casa Bianca sarebbe quella di una azione mirata ad alcuni obiettivi: ma Trum vuole l'irraggiungibile certezzza che la super bomba basti a distruggere Fordow. Da msn.com