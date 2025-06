Trump e l' Iran | Israele sta vincendo Teheran | colloqui ma avanti con l' uranio arricchito A Gaza spari sulla folla | 35 morti

In un panorama globale in rapido fermento, Trump gioca il suo ruolo tra tensioni e crisi: mentre Teheran e Israele si confrontano sui negoziati e l'uranio arricchito, Gaza diventa teatro di violenza con 35 vittime tra la folla. Trump, invece, prende tempo: «Deciderò se attaccare entro due settimane». Nel frattempo, una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 scuote l’Iran, avvertita fino a Qom e Teheran, aggiungendo un ulteriore capitolo a questa complessa narrazione internazionale.

Trump in Arabia Saudita: cosa ha detto su Iran, Ucraina e Gaza - Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

