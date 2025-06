Trump e la sindrome del TACO: quando le promesse si scontrano con la realtà. La celebre frase di Trump, definita "strategia negoziale", apre uno spiraglio sul suo atteggiamento ambiguo di fronte alle proprie promesse. È difficile capire se il suo comportamento derivi da paura o da altre motivazioni, ma una cosa è certa: tra parole e azioni, il divario spesso si fa largo. Una dinamica che continua a sorprendere l’opinione pubblica e gli analisti politici.

"È una domanda malevola. Non la ripeta mai. Io non mi tiro indietro, si tratta di una strategia negoziale". Con queste parole Donald Trump ha ripreso la giornalista Megan Casella della Cnbc che aveva chiesto al presidente la sua opinione sul termine "TACO" (acronimo per Trump Always Chickens Out, Trump si tira sempre indietro per paura). Difficile sapere se Trump cambi rotta con frequenza per paura o per altre ragioni. Con ogni probabilità le sue azioni partono da situazioni poco realistiche e altrettanto poco considerate. Sulla questione dei dazi non ci voleva un genio per capire che vi sarebbero state ritorsioni da altri Paesi.