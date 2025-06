Trump due settimane tempo massimo per decisione su Iran

Donald Trump ha poi sottolineato l'urgenza di una decisione definitiva, evidenziando che il tempo a disposizione si sta esaurendo rapidamente. Con questa tempistica stretta, la posta in gioco è alta e ogni mossa potrebbe cambiare gli equilibri della regione. La pressione cresce da entrambe le parti, mentre il mondo aspetta con trepidazione di conoscere quale sarà la prossima mossa degli Stati Uniti in un scenario tanto delicato quanto incerto.

Due settimane è il tempo "massimo" per prendere una decisione sull'Iran: lo ha detto Donald Trump ai reporter al suo arrivo nel New Jersey. "E' difficile chiedere a Israele di fermare gli attacchi in Iran", ha detto ancora il presidente degli Stati Uniti, aggiungendo che "stiamo parlando con l'Iran", e che, a suo giudizio, "è improbabile che gli europei possano essere d'aiuto nel porre fine alla guerra tra Iran e Israele". Donald Trump ha poi affermato di ritenere che l'Iran sia "a settimane o mesi" dalla bomba atomica e che la capa degli 007 Usa Tulsi Gabbard "sbaglia" sull'intelligence relativa alla distanza che separa Teheran dall'arma nucleare.

Durante il suo discorso all'International Conference Forum di Riyadh, il presidente Donald Trump ha affrontato temi cruciali come l'Iran, la situazione in Ucraina e il conflitto a Gaza.

