Trump disincanta l’Ue | L’Iran non vuole parlare con l’Europa

Trump disincanta l'Europa e l'Iran, lasciando sul tavolo poche speranze di dialogo. A Ginevra, i ministri E3 e Kaja Kallas hanno incontrato Abbas Araghchi, che avverte: “Nessun negoziato finché Israele attacca”. Nel frattempo, Trump, in un'intervista in New Jersey, ha spezzato le illusioni, chiarendo che Teheran non è disposto a trattare. La tensione cresce, e il futuro delle trattative appare sempre più incerto.

A Ginevra i ministri degli Esteri di Gran Bretagna, Francia e Germania, il cosiddetto E3, assieme all'alto rappresentante Ue per la Politica Estera, Kaja Kallas, hanno discusso con il titolare della diplomazia iraniana, Abbas Araghchi che però avvisa gli Usa:“Nessun negoziato fino a quando Israele attacca". Trump però, parlando con i giornalisti in New Jersey ha sbaragliato le carte sul tavolo svizzero spezzando ogni speranza che Teheran possa intraprendere un iter di dialogo con l'Europa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump disincanta l’Ue: “L’Iran non vuole parlare con l’Europa”

Arrivato in Parlamento a Strasburgo. Situazione grave e agenda fitta: Gaza, vertice Nato, Iran, guerre. I governi europei devono muoversi. Si torni alla diplomazia e al protagonismo della politica Vai su Facebook

«Gli USA sono pronti al compromesso con l'Iran»; Trump disincanta l’Ue: “L’Iran non vuole parlare con l’Europa”.

Trump: "In Iran Israele sta vincendo, difficile chiede di fermarsi" - Il presidente Usa gela la diplomazia europea e dice che solo gli Stati Uniti possono trattare con Teheran. Scrive tg24.sky.it

Trump sgambetta gli europei, 'Iran vuol parlare con noi' - Donald Trump continua a restare alla finestra sull'Iran, riunendo nuovamente il Consiglio per la sicurezza nazionale (questa volta nello Studio Ovale, non nella Situation Room), nel giorno in cui la d ... ansa.it scrive