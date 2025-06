Trump congela l’attacco all’Iran | la paura di una nuova Libia frena la Casa Bianca

In un gesto inatteso, Donald Trump mette in pausa l’attacco all’Iran, riflettendo timori di una crisi analoga a quella libica. La Casa Bianca, cauta e strategica, preferisce attendere, temendo che un intervento militare possa scatenare conseguenze imprevedibili e amplificare le tensioni internazionali. Questa decisione apre un nuovo capitolo nelle relazioni USA-Iran, lasciando il mondo in attesa di sviluppi cruciali e di un possibile cambio di rotta diplomatica.

Un attacco militare americano contro i siti nucleari iraniani sembrava ormai imminente. E invece, con una mossa a sorpresa, Donald Trump ha deciso di rinviare ogni decisione di almeno due settimane. Una scelta che riflette paure profonde e calcoli geopolitici: il presidente degli Stati Uniti, secondo fonti interne alla Casa Bianca, teme di trasformare l'Iran in una "nuova Libia", con tutte le conseguenze che il mondo ha già visto dopo l'intervento NATO del 2011. Oggi, mentre la tensione tra Israele e Iran resta alle stelle e le cancellerie internazionali si muovono per evitare una catastrofe, la Casa Bianca si prende tempo.

