Trump attacca l’intelligence Usa | Sbaglia l’Iran a mesi o settimane dalla bomba atomica

Nel turbinio di dichiarazioni e polemiche, Donald Trump attacca duramente l’intelligence americana, sostenendo che l’Iran potrebbe essere a settimane o mesi dal possedere la bomba atomica. Insiste nel mettere in discussione le valutazioni dei suoi stessi servizi segreti, puntando il dito contro Tulsi Gabbard, nominata alla guida delle agenzie di intelligence. Una manovra che alimenta tensioni e dubbi sulla gestione della sicurezza nazionale, lasciando il mondo con molte domande senza risposta.

Insiste, rilancia e anzi punta il dito contro i suoi servizi segreti. Il presidente Usa Donald Trump, parlando con i reporter, ha detto di pensare che l'Iran sia a settimane o mesi dalla bomba atomica e ha detto che la capa degli 007 Usa Tulsi Gabbard "sbaglia" sull'intelligence relativa alla distanza che separa Teheran dall'arma nucleare. In realtà la Gabbard, 44 anni, nominata dallo stesso Trump alla guida di tutte le agenzie di intelligence, ha espresso la convinzione di tutti gli analisti dei servizi a stelle e strisce sul fatto che Teheran non sia così vicina alla bomba atomica La rivelazione era stata della Cnn, che citava quattro fonti ben informate, che non solo confermava quanto dichiarato pubblicamente dall' Agenzia per l'energia atomica (Aiea) responsabile del monitoraggio del processo di arricchimento dell'uranio degli ayatollah, ma ha fatto crescere crescere i sospetti sulla ricerca di Tel Aviv e del suo alleato Washington di un pretesto per legittimare un attacco contro l'Iran.

