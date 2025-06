Truffa con il Superbonus sette a processo

Una delle più grandi truffe legate al Superbonus 110% sta per entrare nel vivo del procedimento giudiziario. Sete persone sono state rinviate a giudizio, accusate di aver orchestrato un giro milionario di frodi e false dichiarazioni. Un caso che scuote il settore delle agevolazioni fiscali, ponendo sotto scrutinio l’effettiva affidabilità delle procedure e delle autorizzazioni pubbliche. La vicenda si prepara a svelare dettagli ancora nascosti e a ridefinire il panorama delle detrazioni fiscali.

Tolentino (Macerata), 20 giugno 2025 – Truffa milionaria con il Superbonus 110 per cento, sette rinviati ai giudizio. Contestati, a vario titolo, i reati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa o indebita percezione erogazioni pubbliche, falso ideologico, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e autoriciclaggio. L'altro ieri davanti al gup Daniela Bellesi del tribunale di Macerata si è svolta l'udienza preliminare: sotto accusa, a vario titolo, Marsel Mati, 34 anni, la madre di 62 anni, Shpresa Mati, la sorella 32enne Marsida e la moglie 28enne Alba Mati, tutti residenti a Tolentino, l'architetto Pier Luigi Lunghi, 69 anni, residente a Martinsicuro, Carlo Pisciotta, 68 anni, e il consulente aziendale e del lavoro Giuseppe Ruiti Spurio, 59 anni, entrambi residenti a Tolentino.

