Truffa ai danni degli italiani provo sgomento e rabbia per i fondi facili al cinema | Giuli tuona sugli 863mila euro di tax credit al presunto killer di villa Pamphili

Una vicenda sconvolgente che solleva profonde riflessioni sul sistema di finanziamenti pubblici nel nostro paese. La recente concessione di 863mila euro di tax credit a Francis Kaufmann, accusato di gravi reati, ha scatenato sgomento e rabbia tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni. È ora di chiedere maggiore trasparenza e responsabilità per garantire che i fondi pubblici siano destinati a progetti meritevoli, e non a coprire abusi o situazioni delicate come questa.

“Provo sgomento e rabbia per i fondi facili al cinema”. Non ci va troppo per il sottile il ministro Alessandro Giuli, commentando la notizia del t ax credit di 863mila euro concesso al “regista” Francis Kaufmann, oggi in prigione con l’accusa di aver ucciso la figlioletta di 11 mesi e la compagna a Roma. “Il fatto che Francis Kaufmann tramite una società su cui sono in corso accertamenti, abbia beneficiato indirettamente di 863mila euro di tax credit (per il titolo “ Stelle della notte” nel 2020), raddoppia lo sgomento e la rabbia di fronte a un sistema di finanziamenti al cinema che ha consentito in passato leggerezze e sprechi”, ha commentato Giuli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Truffa ai danni degli italiani, provo sgomento e rabbia per i fondi facili al cinema”: Giuli tuona sugli 863mila euro di tax credit al presunto killer di villa Pamphili

