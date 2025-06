Trovato sulla strada con una gamba rotta Forse un’aggressione per questioni di droga

Una notte di mistero e tensione sulla provinciale 14 di Postalesio, dove un giovane straniero di 21 anni è stato trovato gravemente ferito con una gamba rotta e ferite da arma da taglio. Soccorso tempestivamente da un passante, ora le indagini dei carabinieri puntano a svelare il motivo dietro questa brutale aggressione, potenzialmente connessa a questioni di droga. La vicenda resta avvolta nel mistero e al centro delle attenzioni locali.

È stato trovato a terra con una gamba spezzata e diverse ferite lacero-contuse, forse inferte con un coltello. A chiamare i soccorsi, l’altra notte, un automobilista di passaggio sulla provinciale 14, in territorio di Postalesio. Il ragazzo ferito, 21 anni, straniero, è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Allertati i carabinieri di Sondrio. Vista la zona, il ventunenne potrebbe essere stato aggredito da qualcuno, che poi si è dileguato, per questioni legate allo spaccio nei boschi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it