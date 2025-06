Trovato il primo nido di tartaruga caretta caretta in Liguria nel 2025 | Foto

Nel cuore della Liguria, nel 2025, è stato scoperto il primo nido di tartaruga caretta caretta, un evento straordinario per la tutela delle nostre coste. Le impronte nitide lasciate sulla sabbia hanno permesso di identificarne con precisione la posizione, segno di un ritorno inatteso di questa specie minacciata. Un progresso che riaccende l’attenzione sulla conservazione marina e sull’impegno condiviso per proteggere le meraviglie del nostro ecosistema.

Sorpresa in Cilento, deposto il primo nido del 2025 di Caretta Caretta - Una sorpresa straordinaria al Cilento: il primo nido di caretta caretta del 2025 è già stato deposto! Questo evento, avvenuto prima dell'inizio ufficiale del monitoraggio, evidenzia l’importanza della salvaguardia delle nostre coste.

Nel cuore del Cilento, ad #Ascea, è stato trovato questa mattina il primo nido del 2025 della tartaruga marina Caretta caretta Vai su Facebook

