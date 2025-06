Trovata morta in casa l’architetta e designer Donia Maaoui Da anni viveva in lucchesia

Una triste notizia scuote il mondo dell’architettura e del design: Donia Maaoui, rinomata architetta e designer, è stata trovata senza vita nella casa di Bruxelles. Moglie dell’archistar Michel Boucquillon, aveva trascorso gli ultimi anni in Lucca, contribuendo con passione alla scena locale. La sua scomparsa, probabilmente causata da un malore, lascia un vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuta. La sua creatività e il suo entusiasmo continueranno a ispirare molte generazioni.

Lucca, 20 giugno 2025 – E’ morta nella casa del padre a Bruxelles la nota architetta e designer Donia Maaoui, 58 anni, moglie dell’archistar belga Michel Boucquillon. E’ stato il marito stesso a darne notizia attraverso un post sul suo profilo Facebook. La donna è stata trovata senza vita, la causa è probabilmente riconducibile a un malore. La coppia viveva da anni in lucchesia, dove si era stabilita e dove portava avanti il proprio lavoro. Oltre ad aver ristrutturato numerosi immobili a Lucca, Donia Maaoui aveva preso parte insieme al marito all’allestimento degli alberi di Natale in centro. Donia Maaoui era nata in Belgio nel 1967 da madre belga e padre tunisino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovata morta in casa l’architetta e designer Donia Maaoui. Da anni viveva in lucchesia

