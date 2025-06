Trovata morta in casa a Rovereto indagato il figlio | Annamaria Sartori è stata uccisa

Una tragedia scuote Rovereto: Annamaria Sartori, 86 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. L'indagine si concentra sul figlio di 61 anni, attualmente indagato, che non ha saputo fornire spiegazioni e ha chiamato i soccorsi solo dopo aver trovato la madre in condizioni critiche. Un caso che solleva molte domande e che richiede un'attenta analisi delle circostanze. Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti su questa triste vicenda.

Sarebbe stata uccisa Annamaria Sartori, 86 anni, trovata morta in casa pochi giorni fa a Rovereto. Indagato per il decesso il figlio 61enne della donna che non ha saputo spiegare quanto accaduto e la richiesta di soccorso lanciata dalla vittima tramite l'apparecchio di telesoccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

