Trovano una capra e la macellano clandestinamente | denunciata coppia di coniugi

Una coppia di coniugi extracomunitari è stata denunciata dopo essere stata sorpresa mentre macellava clandestinamente una capra a Tricase. L’intervento delle guardie zoofile ha portato alla scoperta di un’attività illecita che mette a rischio il benessere animale e la sicurezza alimentare. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme e di tutelare la legalità nel settore agroalimentare, ribadendo che nessuno è al di sopra della legge.

TRICASE - Stavano macellando una capra, in maniera clandestina, e per questo è scattata una denuncia per una coppia di coniugi. I protagonisti della vicenda sono due cittadini extracomunitari, residenti in una frazione del Comune di Tricase, sorpresi in azione dalle guardie zoofile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Trovano una capra e la macellano clandestinamente: denunciata coppia di coniugi

In questa notizia si parla di: capra - coppia - coniugi - trovano

Trovano una capra e la macellano clandestinamente: denunciata coppia di coniugi; LAMB.

Trovano una capra e la macellano clandestinamente: denunciata coppia di coniugi - L’intervento delle guardie zoofile nella zona tra Lucugnano e Depressa ha portato alla scoperta dell’operazione illegale compiuta in una campagna. lecceprima.it scrive

Coppia di coniugi trovata morta in casa nell'Agrigentino - I corpi senza vita una coppia di coniugi, entrambi di 76 anni, sono stati trovati nella loro abitazione in viale Europa a Favara, nell'Agrigentino. Come scrive ansa.it