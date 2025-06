Trova un tesoro di gioielli e denaro tra le lamiere del volo Air India il gesto eroico del fotografo | Ho dato tutto alla polizia mi consola sapere che torneranno alle famiglie

In un momento di tragedia e perdita, la generosità di Rajesh Patel brilla come un faro di speranza. Tra le lamiere del disastro a Ahmedabad, il suo gesto eroico di trovare e consegnare un tesoro di gioielli e denaro testimonia che anche nelle situazioni più dure, l’umanità può emergere con forza. Un atto che consola le famiglie e ricorda a tutti noi il valore della solidarietà.

n mezzo al dolore e alla devastazione lasciati dallo schianto del volo Air India AI171, precipitato la scorsa settimana ad Ahmedabad causando 241 vittime, emerge una storia di straordinaria integrità e umanità. Rajesh Patel, un ex fotografo di 57 anni che vive a poca distanza dal luogo del disastro, ha trovato e consegnato alla polizia un “ tesoro ” recuperato tra i rottami: quasi 820 grammi di gioielli in oro, oltre a 50.000 rupie e 20 dollari in contanti. Patel è stato uno dei primi a correre verso il relitto in fiamme per prestare aiuto ai feriti. Nei giorni successivi, terminate le operazioni di soccorso ufficiali, insieme ad altri volontari si è dedicato a un compito pietoso: raccogliere valigie e borse non distrutte dall’incendio per recuperarne il contenuto e preservare gli effetti personali delle vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trova un “tesoro” di gioielli e denaro tra le lamiere del volo Air India, il gesto eroico del fotografo: “Ho dato tutto alla polizia, mi consola sapere che torneranno alle famiglie”

