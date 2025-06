Trova la bici rubata ma mentre parla con la polizia arriva il ‘nuovo proprietario’

quando, all’improvviso, si presenta un uomo affermando di essere il nuovo proprietario della bici. Un tocco di mistero e incredulità che lascia tutti senza parole, dimostrando che talvolta la verità supera la fantasia. La vicenda si trasforma così in un racconto avvincente di colpi di scena, dove ogni dettaglio può cambiare le sorti di una semplice bicicletta e di chi la cerca con disperazione.

Pesaro, 20 giugno 2025 – Colpo di scena ieri pomeriggio in viale XXIV Maggio. Erano da poco passate le 18 quando una pattuglia della Polizia è intervenuta a seguito della segnalazione di un cittadino che, con grande sorpresa, aveva appena ritrovato la bicicletta rubata al figlio due giorni prima. Il mezzo si trovava legato con una catena a un palo, proprio davanti alla chiesa dei Cappuccini. Gli agenti stavano raccogliendo le prime informazioni, quando è arrivato un giovane nigeriano che, con sorprendente disinvoltura, si è avvicinato al velocipede, ha tirato fuori un mazzo di chiavi e ha aperto il lucchetto, come nulla fosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trova la bici rubata, ma mentre parla con la polizia arriva il ‘nuovo proprietario’

