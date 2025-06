Troppi rischi in autostrada il 25 giugno la svolta parte da Limenella

Il 25 giugno 2025, in occasione della Giornata Europea per la sicurezza del personale autostradale, si sceglie di fermarsi per riflettere sulla tutela di chi lavora sulle strade. Due punti chiave, Limenella Ovest e Brescia Est, diventano simboli di una mobilità più sicura e responsabile. Perché, anche nelle grandi arterie, la sicurezza parte da un gesto di consapevolezza: e la svolta comincia qui.

Il 25 giugno 2025, in occasione della Giornata Europea per la sicurezza del personale autostradale, la viabilità non si ferma, ma si prende una pausa di consapevolezza. A guidarla, un doppio appuntamento: al casello Limenella Ovest (PD) e al Truck Park Brescia Est. Due presìdi simbolici, da Est a.

