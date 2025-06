Troppi aperitalk con Alfonso Lucifredi al Teatro Il Mulino di Piossasco? Niente affatto, sono incontri imperdibili per chi desidera comprendere le sfide di un mondo in costante espansione. Con il suo stile coinvolgente e una passione contagiosa, il divulgatore ci guida tra numeri, scienza e scenari futuri, stimolando una riflessione profonda sul nostro futuro collettivo. I talk del...

La popolazione mondiale è in continua crescita: da 200 milioni a quasi 10 miliardi in pochi secoli. Il divulgatore Alfonso Lucifredi ci guida in un viaggio tra numeri, scienza e scenari futuri per capire se il nostro pianeta ha davvero spazio, risorse, energia e cibo per tutti. I talk del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it