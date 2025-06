Troppe zanzare nel cimitero | il progetto sperimentale per eliminare i focolai

Per rendere più vivibile e sicuro il luogo di riposo dei nostri cari, è partito un innovativo progetto sperimentale nel cimitero di Bagnacavallo. Da giugno a novembre 2025, interventi larvicidi mirati e regolari garantiranno una riduzione significativa delle zanzare, prevenendo i fastidiosi focolai e migliorando la qualità dell’ambiente. Un impegno concreto per tutelare il rispetto e la tranquillità di tutti i visitatori.

