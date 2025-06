Tronchetti ' con Sinochem siamo sulla strada giusta' 2

Con Sinochem, Pirelli conferma di essere sulla strada giusta, rafforzando la sua governance e il suo posizionamento nel mercato. Lo ha sottolineato Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo, durante l’incontro annuale della Consob, rassicurando gli investitori sulla solidità dell’azienda. La fiducia del top management apre nuove prospettive, dimostrando che il percorso intrapreso porterà a risultati positivi e duraturi.

Sul tema della governance con Sinochem "siamo sulla strada giusta". Lo ha detto il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, al suo ingresso in Borsa per l'incontro annuale della Consob con il mercato finanziario. Tronchetti ha aggiunto che "non c'è da preoccuparsi, tutto si concluderà in modo positivo" e che Pirelli "va bene". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tronchetti, 'con Sinochem siamo sulla strada giusta' (2)

