Trofeo Enrico Sassolini. Vince il Csf Bianchi/Mda.

Enrico Sassolini si conferma protagonista, portando il CSF Bianchi/Mda alla vittoria del prestigioso Trofeo. La squadra pisana, già qualificata ai playoff Scudetto, ha dimostrato grinta e determinazione superando la Lube Cucine Viareggio con un netto 4-1. Una sfida intensa e combattuta, che ha esaltato il pubblico e sancito l'inizio della stagione Uisp con grande entusiasmo. La vittoria del CSF rappresenta un importante traguardo, aprendo nuove prospettive per il proseguo del campionato.

La stagione Uisp ha assegnato il primo titolo stagionale, nello specifico si tratta del secondo "Trofeo Enrico Sassolini", e ad aggiudicarselo è il CSF BianchiMda. La squadra pisana, capace già di qualificarsi ai playoff Scudetto, ha superato per 4-1 la Lube Cucine Viareggio che di contro, nonostante abbia disputato un finale in campionato in crescendo, non era riuscita ad acciuffarli i play off. Partita a tratti molto maschia che il CSF BianchiMda comincia meglio dei propri avversari, tanto da trovare la via della rete con Borraccino prima e con Cedric (nove reti realizzate nel corso del "Trofeo Enrico Sassolini" ed eletto anche miglior giocatore dell’intera manifestazione). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net