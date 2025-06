Tribunale senza area di sosta per i dipendenti ne approfittano gli abusivi

Aversa si trova a fare i conti con un problema di lunga data: l’assenza di un’area di sosta dedicata ai dipendenti del Tribunale di Napoli Nord, situato nell’ex Castello Aragonese. Questa lacuna favorisce gli abusivi che sfruttano ogni opportunità per sostare indisturbati, creando disagi e complicazioni. Tra le proposte avanzate, spicca l’idea di trasformare piazza... Ma il tempo passa e le soluzioni rimangono ancora sulla carta.

Tribunale senza area parcheggio e ad approfittarne sono gli abusivi. Succede ad Aversa dove manca un’area di sosta dedicata ai dipendenti del palazzo di Giustizia di Napoli Nord, nella sede dell’ex Castello Aragonese. Tra le proposte messe sul piatto - ma fino ad ora ferme - ci sono piazza. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Tribunale senza area di sosta per i dipendenti, ne approfittano gli abusivi

In questa notizia si parla di: area - tribunale - sosta - dipendenti

Speciale tg club con Pianese: “Nel programma rilancio del centro e tribunale nell’area del Mog” - Nel speciale Tg Club, Pianese illustra il suo progetto per il rilancio di Napoli Nord, proponendo l'area del mercato ortofrutticolo come sede ideale per spostare il tribunale di Giugliano.

Inaugurata giovedì 12 giugno la nuova sede dell’Ufficio di Piano al secondo piano dell’ex tribunale di Putignano, via Roma 31. Locali più ampi e più funzionali accoglieranno cittadini e cittadine per uno dei servizi più richiesti, in una nuova posizione centrale c Vai su Facebook

Tribunale senza area di sosta per i dipendenti, ne approfittano gli abusivi; Parcheggio del tribunale: si apre il dialogo ma resta la sbarra; Parcheggio del tribunale, Frascarelli interroga il sindaco.

Sosta in San Francesco. Ventuno posti auto e nuove regole per il tribunale - Rimane fermo il divieto di sosta h 24 per i residenti su tutta l’area di via Santa Bibbiana, lato Tribunale di Pisa. Si legge su lanazione.it

Spazi sosta riservati per il tribunale: "La piazza è proprietà dello Stato e il nostro lavoro non finisce alle 15" - Nel corso degli ultimi decenni, il Comune ha riscosso senza titolo dai lavoratori del Tribunale il canone annuo per l’accesso e la sosta in area di ... Secondo lanazione.it