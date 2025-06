Trezzano cagnolino cade in un tombino scoperto e scompare nel nulla | Una scena straziante Scoppia la polemica

Una scena straziante che ha sconvolto Trezzano e scatenato un acceso dibattito sulla sicurezza urbana. Nonostante ore di ricerche estenuanti da parte di vigili del fuoco e forze dell’ordine, il piccolo cagnolino scomparso nel nulla ha lasciato la comunità nel dolore e nella rabbia. La vicenda riaccende le polemiche sulla manutenzione delle infrastrutture cittadine e sulla tutela degli animali. Ma cosa si nasconde dietro questa tragedia?

Trezzano sul Naviglio (Milano), 20 giugno 2025 – I vigili del fuoco e i carabinieri hanno cercato per ore, aprendo tutti i tombini della zona, spingendosi fino al depuratore della rete fognaria, ma del cagnolino non c’era traccia. Giovedì, nel tardo pomeriggio, un cane di piccola taglia è precipitato dentro un tombino scoperto, in via Rimembranze, nei pressi del vecchio cimitero. Era a passeggio con il padrone che ha assistito impotente alla scena, cercandolo poi disperatamente, scoperchiando i tombini nella speranza di trovarlo. “ Una scena straziante”, hanno raccontato i testimoni. Le ricerche sono proseguite per alcune ore ma il cagnolino non è stato ritrovato, probabilmente trascinato dalla corrente dell’acqua che scorre nella rete fognaria, fino al depuratore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it