Tresoldi | Io vinsi nel ' 94 con l' U21 mio figlio Nicolò ha scelto la Germania ma ama il Milan

Nel 1994, Tresoldi trionfò con l'Under 21, un ricordo indelebile di vittoria e passione. Oggi, suo figlio Nicol242 sceglie la Germania, ma il cuore batte ancora per il Milan, dove sogna di brillare come suo padre. Dopo un passato nel tennis a sfidare Cobolli e Nardi, ora affronta gli azzurrini nei quarti: un percorso tra tradizione e ambizioni che promette grandi emozioni.

Emanuele conquistò il titolo continentale Under 21 con Maldini ct, il figlio affronterà gli azzurrini nei quarti di domenica: "Fino a 12 anni era bravissimo a tennis e affrontava Cobolli e Nardi. poi ha scelto il calcio e la Germania. Ma sogna di vestire il rossonero". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tresoldi: "Io vinsi nel '94 con l'U21, mio figlio Nicolò ha scelto la Germania ma ama il Milan"

Domenica Ruggeri contro il figlio di Tresoldi: “Quel golden goal nel ’94 di Gigi Orlandini” - Il figlio d'arte di sangue atalantino contro l'atalantino attuale: il papà di Nicolò, Emanuele Tresoldi, ricorda la vittoria azzurrina di 21 anni fa ... Da calcioatalanta.it

Di Salvo e Tresoldi, l'Italia che mette paura all'Italia - Il tecnico della Germania ha i genitori siciliani, il bomber è esploso nell’Hannover dopo essere stato scartato dalle nostre squadre ... Scrive tuttosport.com