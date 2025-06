Trento bimba di 8 anni investita in un parcheggio | trasportata in codice rosso

Una tranquilla mattinata a Trento si è trasformata in un momento di tensione dopo l’incidente che ha coinvolto una bambina di 8 anni in un parcheggio di via Pranzelores. Trasportata urgentemente in codice rosso, la piccola sta ricevendo le cure necessarie. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa drammatica vicenda che ha scosso tutta la comunità.

Grave incidente nella mattinata del 20 giugno. Attimi di grande apprensione si sono vissuti nella mattinata di venerdì 20 giugno nei pressi di via Pranzelores a Trento, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto una bambina di otto anni. L'incidente all'interno di un parcheggio. Secondo le prime ricostruzioni, il fatto sarebbe avvenuto all'interno di un'area di sosta, dove un'automobile avrebbe urtato accidentalmente la piccola. Le dinamiche esatte sono ancora in fase di accertamento. Intervento immediato dei soccorsi. A seguito dell'impatto, sono stati immediatamente allertati i soccorsi sanitari, che sono giunti rapidamente sul posto.

La bambina di 8 anni è stata trasportata all'ospedale Santa Chiara

