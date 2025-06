Trenta incontri per combattere solitudine e vuoto estivo | il Comune di Bari presenta ' Emphilia'

affrontare durante i mesi estivi. Un’iniziativa innovativa e coinvolgente che mira a creare comunità, stimolare nuove passioni e restituire il sorriso a chi si sente isolato. Con “Emphilìa”, Bari si trasforma in un crocevia di opportunità, offrendo ai giovani uno spazio sicuro e dinamico dove condividere, crescere e superare le sfide dell’estate. Prenota il tuo posto e riscopri il valore della connessione umana!

E'stato presentato in Comune a Bari “Emphilìa”, il programma socio-educativo gratuito promosso dall’associazione Univox Ets che propone 30 incontri da giugno a settembre per contribuire a colmare il vuoto educativo e la condizione di solitudine che molti adolescenti e giovani adulti si trovano ad. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Trenta incontri per combattere solitudine e vuoto estivo: il Comune di Bari presenta 'Emphilia'

