Treni a idrogeno falda alta in cantiere | Spreco di acqua e energia elettrica

Durante gli scavi nel cantiere H2iseO, sono state trovate grosse quantità di acqua che sollevano interrogativi sul possibile spreco di risorse e sull’efficienza energetica del progetto. La scoperta, avvenuta in un’area strategica per i futuri treni a idrogeno ad alta velocità sulla Brescia-Iseo-Edolo, ha acceso polemiche tra ambientalisti e politici. Lavori comunque proseguiranno, ma la questione della gestione delle risorse rimane al centro del dibattito.

Nel cantiere H2iseO, dove troveranno spazio alcune attrezzature necessarie a muovere i treni all’idrogeno lungo la ferrovia Brescia-Iseo-Edolo, è stata trovata la falda acquifera a quota superiore rispetto al previsto e ai dati letti durante le indagini preliminari. I lavori, però, come specifica Ferrovienord, continueranno. Nel territorio non mancano le polemiche degli ambientalisti e della politica. "Durante gli scavi è stata rinvenuta molta acqua della falda – dice Dario Balotta, portavoce di Europa Verde –. Siamo a 300 metri dall’ acquedotto comunale e in una zona notoriamente umida d’Iseo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Treni a idrogeno, falda alta in cantiere: "Spreco di acqua e energia elettrica"

