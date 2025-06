Trekking Yoga La magia unica del tramonto dal Monte Porcile

Immagina di immergerti in un’esperienza unica, dove il trekking e lo yoga si fondono in un’armoniosa danza sotto il magico tramonto del Monte Porcile. La luce dorata avvolge ogni filo d’erba, trasformando il paesaggio in una poesia visiva. Un momento di pura connessione tra terra, cielo e spirito, perfetto per riscoprire il benessere e l’equilibrio interiore. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, che ti lascerà...

L’idea del bello nasce dalla luce tutto intorno al panoramico Monte Porcile. Dall’ampio prato sommitale il saluto del sole sarà vera poesia; la terra e il cielo, la materia e lo spirito saranno allineati con ogni filo d’erba del Monte Porcile. La location è meravigliosa per entrare in contatto. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Trekking Yoga / La magia unica del tramonto dal Monte Porcile

In questa notizia si parla di: porcile - monte - trekking - yoga

Sabato 14 Dicembre BENVENUTI NEL MEDIOEVO! TREKKING TURISTICO DA SPOTORNO AL CASTELLO DI MONTE URSINO E NOLI ? Buondì ! Stasera chiudiamo le iscrizioni per il trekking turistico inedito da Spotorno al Castello di Monte Ursino Vai su Facebook

Trekking Yoga / La magia unica del tramonto dal Monte Porcile.

Trekking Yoga / La magia unica del tramonto dal Monte Porcile - Dall’ampio prato sommitale il saluto del sole sarà vera poesia; la terra e il cielo, la materia e lo spirito saranno alline ... Da genovatoday.it

Alla scoperta del Monte Porcile, trekking in alta Val Graveglia - per poi proseguire su una strada sterrata che porta alle pendici del Monte Porcile, raggiungendo infine la vetta erbosa del monte. mentelocale.it scrive