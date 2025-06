Tre persone arrestate per rapine a banche e uffici postali tra Campania e Basilicata

Un'operazione lampo dei Carabinieri di Cerreto Sannita ha portato all’arresto di tre individui sospettati di aver messo a segno una serie di rapine a banche e uffici postali tra Campania e Basilicata. Le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, hanno svelato un gemellaggio criminale tra la Valle Telesina e l’area napoletana. Una svolta decisiva nel contrasto alla criminalità locale, che dimostra come il rispetto della legge possa prevalere anche nelle zone più a rischio.

Comunicato Stampa Operazione dei Carabinieri di Cerreto Sannita: in manette due uomini della valle telesina e un terzo soggetto dell’area napoletana All’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, personale dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Tre persone arrestate per rapine a banche e uffici postali tra Campania e Basilicata

In questa notizia si parla di: persone - arrestate - rapine - banche

Traffico di cocaina tra Afragola, Cardito e Caivano: 5 persone arrestate - Nella provincia di Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato cinque individui coinvolti in una rete di traffico di cocaina che operava tra Afragola, Cardito e Caivano.

Dieci rapine a mano armata sul Grande Raccordo Anulare: in manette due uomini di Latina Vai su Facebook

Rapine a banche e uffici postali tra Campania e Basilicata, arrestate tre persone: due sono della Valle Telesina; La banda di Palermo che viaggiava in auto fino a Torino per rapinare le banche: 5 arresti; Rapina a mano armata in banca a Fidenza: arrestati tre banditi del Torinese.

Rapine a banche e poste anche fuori la Campania: bottino da 30mila euro, arrestati due uomini e una donna nel Sannio - I carabinieri di Cerreto Sannita, nella provincia di Benevento, hanno arrestato due uomini e una donna per rapine e tentate rapine ai danni di uffici postali ... Segnala fanpage.it

Quattro rapine in banca e un bottino di quasi 300mila euro: arrestato - un noto istituto bancario di Camerano (Ancona): due persone, con il volto coperto da passamontagna, entrati ... ilrestodelcarlino.it scrive