Tre nuove corse per l’Alta Valnestore L’area sempre più connessa

Un nuovo impulso alla mobilità dell’Alta Valnestore sta prendendo forma: tre corse giornaliere, mattina, pomeriggio e tardo pomeriggio, collegate da minibus e integrate con le linee ferroviarie e il servizio di navigazione sul lago Trasimeno. Questa rete circolare rafforzerà la connessione tra le comunità locali e le principali arterie di trasporto, rendendo l’area sempre più accessibile e vivace. Un passo avanti verso un territorio più connesso e sostenibile...

Tre nuove corse giornaliere (mattina, pomeriggio e tardo pomeriggio) servite da minibus che collegheranno l'Alta Valnestore con la sponda nord del lago Trasimeno. "Una viabilità circolare – ha spiegato il sindaco Giulio Cherubini – che si raccorderà e coordinerà con le tratte ferroviarie esistenti, in particolare la direttrice Foligno-Perugia-Terontola e la stazione di Chiusi, con il servizio di navigazione sul lago e, sulla direttrice viaria di Perugia, con il terminal del Brtmetrobus che sorgerà nella frazione di Tavernelle, nel comune di Panicale". È stato, infatti, recentemente approvato il progetto esecutivo per il nuovo terminal dell'infrastruttura che sorgerà in piazzale Amendola.

