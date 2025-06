Tre morti un aborto e 16 ricoveri per epidemia di Listeria | Fettuccine Alfredo ritirate dal commercio in Usa

Un’epidemia di listeria scuote gli Stati Uniti: 17 casi, 3 decessi, un aborto spontaneo e 16 ricoveri. Le fettuccine Alfredo precotte, vendute in numerosi supermercati, sono state ritirate dal commercio per rischio sanitario. Una notizia che mette in allerta consumatori e autorità sanitarie, invitando alla massima prudenza. Continua a leggere per scoprire i dettagli e le implicazioni di questa grave emergenza alimentare.

