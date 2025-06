Tre mesi di rapine e terrore | fermato un 20enne Dalla sala slot alla gioielleria sei colpi armato di pistola

Una spirale di rapine e terrore si è finalmente fermata a Rimini, dove un giovane di 20 anni ha seminato paura tra sale scommesse, slot, tabaccherie e gioiellerie. Dopo mesi di atti criminosi armati di pistola, l'operazione congiunta tra Polizia e Carabinieri ha portato alla sua cattura. Una vittoria decisiva nella lotta contro la criminalità, che dimostra come la collaborazione possa fare davvero la differenza.

Sale scommesse, distributori e anche una tabaccheria. Sono le attività che erano state assaltate da un rapinatore seriale, fermato nelle prime ore di giovedì (19 giugno) grazie a un'operazione congiunta della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri di Rimini. A finire in manette un 20enne.

