Tre furti in tre notti rubano e devastano tutto | Viviamo nell' angoscia e nell' impotenza

Tre notti di paura e devastazione scuotono il cuore di Bologna: tre furti, tre incursioni che hanno lasciato uffici in rovina e cittadini in allarme. La tranquilleità del quartiere Navile è stata infranta dall’incapacità di proteggere un luogo dedicato ai servizi sociali. Ora, la comunità si chiede: come fermare questa escalation di violenza e restituire sicurezza a chi lavora e vive qui?

Uffici messi a soqquadro e vetri spaccati: almeno tre incursioni dei ladri in altrettante notti. Paura e angoscia per i lavoratori del centro Lino Borgatti, sede dei servizi sociali nel quartiere Navile di Bologna. Che cosa è successo Il centro Borgatti è finito nel mirino di ignoti. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Tre furti in tre notti, rubano e devastano tutto: "Viviamo nell'angoscia e nell'impotenza"

