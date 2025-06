Travolta e uccisa davanti ai figli L’autista del tir patteggia due anni

Una tragica tragedia scuote una comunità: un’auto ha travolto e ucciso Rocio Espinoza Romero, madre di due piccoli. Il 24enne alla guida del tir, coinvolto in questa drammatica perdita, ha scelto il patteggiamento, ricevendo una pena di due anni e quattro mesi. Un verdetto che mette in luce le complesse sfide della giustizia e la necessità di riflettere sulla sicurezza stradale. La vicenda si conclude con un atto di giustizia, ma il dolore rimane vivo.

Ha patteggiato 2 anni e 4 mesi il 24enne che l’11 dicembre scorso, alla guida di un tir in viale Renato Serra, aveva travolto e ucciso, mentre attraversava sulle strisce pedonali, Rocio Espinoza Romero, 34 anni, davanti ai suoi due bimbi di un anno e mezzo che erano sul passeggino. I due bambini si sono salvati, così come la nonna che era con loro. La gup Maria Idria Gurgo di Castelmenardo, infatti, ha ratificato il patteggiamento per il giovane, Francesco Monteleone, difeso dagli avvocati Mario Mongelli e Guido Contestabile. Il 24enne è stato ammesso dalla giudice ai lavori di pubblica utilità, per scontare la pena, con un’udienza apposita fissata per il prossimo 11 settembre. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Travolta e uccisa davanti ai figli. L’autista del tir patteggia due anni

