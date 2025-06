Travolta e uccisa dal treno Sport in lutto e sotto choc | addio alla giovane atleta 24 anni

Un tragico incidente scuote il mondo dello sport: una giovane atleta di 24 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire, travolta da un treno sui binari. Una perdita straziante che lascia sotto shock amici, familiari e colleghi, e che ci ricorda quanto sia fragile la vita. La passione e il talento di questa promettente promessa sportiva si interrompono improvvisamente, lasciando un vuoto difficile da colmare.

