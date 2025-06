Travolge con l’Auto i Clienti di Un Bar | Donna Perde la Gamba!

Una serata apparentemente normale si trasforma in un incubo a Gravellona Lomellina, quando un banale litigio al bar degenera in una drammatica escalation di violenza. Cosa può scatenare un conflitto così grave da portare a incidenti gravissimi? La risposta svela quanto la tensione e le emozioni possono improvvisamente esplodere, lasciando dietro di sé un territorio di paura e caos. Un racconto che ci ricorda quanto sia fragile la pace quotidiana.

Un uomo si vendica dopo una lite al bar investendo una coppia. Una gamba amputata, arresto e tentato linciaggio. I dettagli sono inquietanti. Cosa può trasformare un banale litigio in una scena da incubo? A Gravellona Lomellina, nel pavese, una serata tranquilla è diventata un inferno. Un uomo entra in un bar con la compagna. Ordina una sambuca. Si lamenta. Troppo annacquata, dice. Scoppia il diverbio, poi una colluttazione. Viene cacciato fuori. Ma non finisce lì. Anzi, è solo l’inizio. Una manciata di minuti dopo, forza la compagna a cedergli il volante della Fiat 500. Fa inversione, accelera. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv