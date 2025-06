Travolge con l’Auto i Clienti di Un Bar | Donna Perde la Gamba!

Una serata apparentemente tranquilla a Gravellona Lomellina si trasforma in un incubo quando un semplice litigio al bar sfocia in una spirale di violenza devastante. Dietro a una tragica scusa, si nascondono emozioni incontrollate e rancori profondi, pronti a esplodere in modo imprevedibile. Ma cosa può portare una lite di poco conto a scenari così inquietanti? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli di questa drammatica escalation.

Un uomo si vendica dopo una lite al bar investendo una coppia. Una gamba amputata, arresto e tentato linciaggio. I dettagli sono inquietanti. Cosa può trasformare un banale litigio in una scena da incubo? A Gravellona Lomellina, nel pavese, una serata tranquilla è diventata un inferno. Un uomo entra in un bar con la compagna. Ordina una sambuca. Si lamenta. Troppo annacquata, dice. Scoppia il diverbio, poi una colluttazione. Viene cacciato fuori. Ma non finisce lì. Anzi, è solo l’inizio. Una manciata di minuti dopo, forza la compagna a cedergli il volante della Fiat 500. Fa inversione, accelera. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Travolge con l’Auto i Clienti di Un Bar: Donna Perde la Gamba!

