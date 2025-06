Trasporti sociale Avpc Un mezzo per i volontari

Un nuovo veicolo per il trasporto sociale di AVPC rappresenta un passo avanti fondamentale nell’inclusività e nel servizio offerto ai cittadini. Grazie a questa donazione, i 40 volontari potranno garantire un’assistenza ancora più efficace, anche alle persone con disabilità, rafforzando così il legame di solidarietà nella comunità ferrarese. Con questo gesto, l’organizzazione dimostra come la collaborazione tra aziende e associazioni possa trasformare le sfide in opportunità di crescita e speranza.

Un nuovo mezzo per il trasporto sociale che permetterà ai 40 addetti al servizio dell’associazione volontari Protezione civile (Avpc), per i prossimi due anni, di continuare a utilizzare un sollevatore e renderlo accessibile anche alle persone con disabilità. Si tratta di una donazione che rientra ne ‘i Progetti del Cuore’, organizzazione che sul territorio ferrarese ha raccolto i contributi di oltre 30 partner, tra aziende ed esercizi commerciali. L’iniziativa è stata supportata dall’assessorato alle politiche Sociosanitarie. Oltre al mezzo, ‘i Progetti del Cuore’ ha donato ai volontari 1.500 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trasporti sociale Avpc. Un mezzo per i volontari

