Trasporti | sciopero generale nazionale Fino a stasera

Oggi il settore dei trasporti si ferma: uno sciopero generale nazionale, indetto dai sindacati di base, coinvolge aerei, treni e trasporto locale. Dalle spese pubbliche al contrasto della precarietà , le rivendicazioni sono molteplici e sentite. La mobilitazione, iniziata ieri alle 21, conclude questa sera alle 21, lasciando riflettere sull’importanza di un sistema di trasporti più equo e sostenibile.

Vari sindacati di base hanno indetto lo sciopero generale nazionale nel settore dei trasporti. Iniziato alle 21 di ieri si conclude alle 21 odierne. Riguarda il comparto aereo, ferroviario ed il comparto del trasporto locale. Dalla gestione della spesa pubblica (meno spese militari e più servizi) ai contratti, al contrasto della precarizzazione ed agli aumenti salariali, tante le motivazioni espresse per l'agitazione che termina stasera.

