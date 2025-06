Trasporti nel caos è il secondo venerdì nero di giugno

devo andare a Milano per un appuntamento importante, ma tra scioperi, treni in ritardo e mezzi pubblici fermi, la giornata si prospetta complicata. È il secondo venerdì nero consecutivo nel caos dei trasporti di giugno, un mese segnato da proteste e richieste di migliori condizioni lavorative. Riusciremo a superare questi disagi o ci troveremo ancora una volta costretti a reinventare gli spostamenti?

Secondo venerdì nero di fila per i trasporti in questo giugno segnato da scioperi e proteste. Treni, aerei e trasporto pubblico locale si fermano per 24 ore, a causa della mobilitazione indetta da diverse sigle sindacali per chiedere aumenti salariali e condizioni di lavoro più sostenibili. A Roma, Milano e Firenze già dalle prime ore del mattino si registrano ritardi, cancellazioni e disagi per pendolari e studenti. "Devo andare a Milano per un esame, spero che il treno arrivi", racconta uno studente bloccato nella Capitale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it