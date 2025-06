Trasporti giornata di disagi per sciopero autonomi e partenze

Venerdì nero per i trasporti italiani: uno sciopero di 24 ore degli autonomi sta provocando notevoli disagi, con ritardi e cancellazioni ovunque. La mobilitazione coinvolge molteplici settori, mettendo a dura prova pendolari e viaggiatori. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti su come affrontare questa giornata complicata e trovare soluzioni alternative.

Venerdì nero per i trasporti, proclamato lo sciopero di 24 ore: già si registrano ritardi e cancellazioni. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Trasporti, giornata di disagi per sciopero autonomi e partenze

