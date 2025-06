Trasferimenti erariali il Comune si ' ribella' al Governo Ci tolgono quasi 300mila euro annui Così non va

Il Comune di Rimini si ribella al Governo, contestando la riduzione di quasi 300mila euro annui nei trasferimenti erariali, un taglio che mette a rischio servizi e progetti cittadini. Palazzo Garampi sta preparando un emendamento per chiedere una revisione di questa misura, in vigore dal 2013, per tutelare gli interessi della comunità. La battaglia è aperta: il futuro di Rimini dipende anche da questa difficile scelta.

Trasferimenti erariali, il Comune si 'ribella' al Governo. Ci tolgono quasi 300mila euro annui. Così non va.

