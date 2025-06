Trasferimenti erariali il Comune si ' ribella' al Governo Ci tolgono quasi 300mila euro annui Così non va

Il Comune di Rimini si schiera contro le decisioni del Governo, che dal 2013 hanno ridotto i trasferimenti erariali di quasi 300mila euro all’anno, danneggiando servizi e progetti locali. Iniziando un percorso di protesta e dialogo, Palazzo Garampi sta lavorando a un emendamento che possa ribaltare questa ingiustizia. La città si prepara a far sentire la propria voce e a difendere i propri interessi, perché il futuro di Rimini merita attenzione e rispetto.

