Tram si schianta a tutta velocità contro i pedoni | Non ho mai visto nulla di simile in vita mia

Un tram di Göteborg si è schiantato a tutta velocità contro un chiosco, una scena che lascia senza parole. L’incidente ha coinvolto sette persone, tra cui il conducente e un lavoratore del chiosco, suscitando grande shock nella comunità. La causa principale sembra essere l’eccessiva velocità combinata a un’impossibilità di svoltare a sinistra. Un episodio che evidenzia quanto siano fondamentali la sicurezza e l’attenzione alla guida, anche nelle città più tranquille.

Un tram è deragliato e si è schiantato contro una chiosco del cibo nella città svedese di Göteborg. Nell'incidente sono rimaste ferite sette persone, tra cui il conducente del mezzo e il lavoratore del chiosco. "La velocità era elevata e il tram non ha potuto svoltare a sinistra, quindi ha.

