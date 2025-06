Tram in via Indipendenza Pavimento fatto due volte

Tra gru, scavatrici e operai al lavoro sotto il sole cocente, via Indipendenza si trasforma tra riparazioni e rifacimenti. La pavimentazione, fatta e rifatta due volte, testimonia la complessità di un intervento che cambierà il volto della zona. Tra curiosità e aspettative, i cittadini si chiedono come sarà finalmente il nuovo look di questa strada simbolo della città . Restate sintonizzati: presto scopriremo il risultato finale di questo importante cantiere.

Fare e disfare è tutto un lavorare. Chissà se gli operai impegnati tra gru e scavatrici in via Indipendenza avranno ripetuto a mente l’antico detto mentre, sotto al sole cocente, hanno rimosso (e poi rimesso di nuovo a posto) la pavimentazione adiacente ai nuovi binari della linea rossa. Si è creato un piccolo caso attorno ai lavori del tram nella parte alta della strada, più o meno tra via dei Mille e piazza XX Settembre, all’altezza dell’hotel ‘I Portici’. La pavimentazione della ciclabile infatti era stata appena rifatta, se non fosse che ieri gli operai hanno dovuto rimetterci subito le mani: colpa di un ‘corrugato’ dimenticato dall’azienda incaricata dei lavori o comunque di un altro errore commesso al momento della posa dei sanpietrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tram in via Indipendenza. Pavimento fatto due volte

