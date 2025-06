Tragico incidente sul lavoro a Poggiomarino | muore operaio 55enne

Un tragico incidente scuote Poggiomarino: un operaio di 55 anni ha perso la vita dopo una caduta da tre metri durante le operazioni di scarico merci. La sua scomparsa rappresenta una drammatica perdita per tutta la comunità e mette in luce l’importanza della sicurezza sul lavoro. La caduta è stata improvvisa e fatale; i tentativi di soccorso si sono rivelati inutili. La notizia ci invita a riflettere sulla tutela dei lavoratori e sulla prevenzione degli incidenti.

Cade da un'altezza di tre metri durante lo scarico merci. Un operaio di 55 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 giugno 2025, a Poggiomarino, in provincia di Napoli, a seguito di un grave incidente sul lavoro. L'uomo è precipitato da un'altezza di circa tre metri mentre stava svolgendo delle operazioni di scarico merci in via Arcivescovo D'Ambrosio. Inutili i tentativi di soccorso. La caduta è stata fatale: l'uomo è deceduto sul colpo, rendendo inutili i soccorsi giunti tempestivamente sul posto. Il personale del 118, intervenuto con un'ambulanza, non ha potuto far altro che constatare il decesso.