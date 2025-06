Tragico incidente a Milano | muore un ragazzo di 20 anni in monopattino

Un tragico incidente scuote Milano nella notte tra il 19 e il 20 giugno: un giovane di 20 anni ha perso la vita in un violento scontro tra monopattino elettrico e auto. La tragedia si è consumata in via Melzi d'Eril, vicino a corso Sempione, lasciando la città sgomenta.

Schianto nella notte tra il 19 e il 20 giugno. Un giovane di 20 anni ha perso la vita a Milano nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, dopo un violento scontro tra il monopattino elettrico su cui viaggiava e un'auto. L'incidente è avvenuto in via Melzi d'Eril, all'angolo con corso Sempione, non lontano dal centro. Il giovane sbalzato dopo l'impatto. Il ragazzo, nato a Milano e residente a Cinisello Balsamo, stava percorrendo corso Sempione in direzione dell'Arco della Pace, quando si è scontrato con un'auto guidata da un uomo di 51 anni proveniente da via Canova, che pare viaggiasse a velocità sostenuta.

